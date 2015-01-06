Sivil Dayanışma Platformu'nun ilanında imzaları var ama ilandan haberleri yok!

Sivil Dayanışma Platformu'nun gazetelere verdiği 'Sağlam İrade' ilanına destek verdikleri açıklanan bazı isimler, ilandan haberlerinin olmadığını ve metne destek vermediklerini söyledi.

Sivil Dayanışma Platformu'nun internet sayfasında, ilana destek veren isimler arasında yer alan Prof. Dr. Suat Yıldırım ve Mehmet Kutlular ve Dr. Faruk Tuncer'in olaydan haberlerinin olmadığı ortaya çıktı.

Bugün TV'de yayınlanan Erkam Tufan'la Analiz programına telefonla katılan Prof. Dr. Suat Yıldırım, "Bunu yayınlarken benim ismim hiç ilgisi olmadığı halde koyanları kınıyorum ve benden özür dilemelerini bekliyorum" dedi.

'Üye de değilim'

Yıldırım, "Benim böyle bir platforma üye olmam da söz konusu değil, haberim de yok. Kaldı ki böyle bir metin hazırlandığına dair de bilgim yok. Dolayısı ile ne hazırlık safhasında, ne de ilan safhasında hiçbir hususta katiyen bilgim söz konusu değil. O bakımdan da çok yadırgadım ve bunu yayınlarken benim ismim hiç ilgisi olmadığı halde koyanları kınıyorum ve benden özür dilemelerini bekliyorum. Metinde Anayasa Mahkemesi'nin vesayet rejiminin son kalıntısı falan gibi ithamlar denmiş. Ama ben burada görüyorum ki benim vesayetimi bunların aldığını görüyorum. Benim imzama, benim şahsiyetime vesayet koyduklarını görüyorum açıkça. Bunu kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Aktifhaber.com'un haberine göre, bir başka telefon bağlantısı kuran Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz de, Mehmet Kutlular'ın ismi de destek verenler listesinde olduğunun hatırlatılması üzerine, "Hayır, doğru değil. O Sivil Dayanışma Platformu adına daha sonra verilen, tamamen iktidara, daha doğrusu Sayın Erdoğan'a destek anlamını taşıyan bildiri ve ilanlara, tümüne destek verme diye bir şey yok. Zaten bizim bu konulardaki duruşumuz bellidir. Gazete olarak bellidir. Mehmet Kutlular'ın tavrı da bellidir, duruşu da bellidir. Dolayısı ile hele tartışmalı bir konuda, ilanda ifade edilen mesaja destek verme anlamında bir beyanda bulunması kesinlikle söz konusu değildir" şeklinde konuştu.