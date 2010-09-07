SİVİL DARBE YAPILANMASINDAN KAYGI DUYUYORUZ!

T24 - Pen Yazarlar Derneği, 12 Eylül'de yapılacak anayasa değişikliği referandumu için bağlayıcı bir karar almadığını, ancak AKP'nin “kuvvetler ayrılığını ortadan kaldırmayı amaçlayan, sivil darbe yapılanmasına zemin hazırlayan” bir paket hazırladığını savundu.



Pen Yazarlar Derneği Başkanı İnci Aral'ın imzasıyla yayımlanan bildiri aynen şöyle:



Temel ilkesi düşünce ve ifade özgürlüğünü savunmak olan Pen Yazarlar Derneği, 12 Eylül 2010’da yapılacak anayasa oylamasıyla ilgili bağlayıcı bir karar almamıştır. Ancak; yönetim olarak anayasa taslağıyla ilgili görüşümüzü kamuoyuyla paylaşmakta yarar görüyoruz:



1980 darbe anayasasının baskıcı ve gerici yapısını değiştirme iddiasıyla halkoyuna sunulan bu anayasa; tarafsız hukuk otoriteleri ve halkı temsil eden siyasi partilerin mutabakatıyla değil, yalnızca AKP iktidarı tarafından hazırlanmıştır.



Sekiz yıldır icraatlarıyla demokrasi söylemi arasında inandırıcılık ve tutarlılık bulunmayan; basını yüksek vergi cezalarıyla yıldırıp susturan, muhaliflerini gizli yalancı tanıklar ve sabit olmamış suçlamalarla yıllarca hapislerde tutarak insan hakları ve çağdaş hukuku çiğneyip hiçe sayarken, devlet olanaklarıyla yandaşlarını ihya eden bu yönetimin darbe anayasasını değiştirme aldatmacasıyla bir sivil darbe yapılanmasına zemin hazırladığından kaygı duyuyoruz.



Kuvvetler ayrılığını ortadan kaldırmayı, anayası mahkemesinin demokratik cumhuriyet üzerindeki hukuki güvencesini ve hukuk uygulayıcıların bağımsız karar verme yetkisini tekeline almayı amaçlayan bir anayasa taslağının demokratikleşmeyi sekteye uğratacağı hatta tehlikeye düşüreceği açıktır.



Oysa, toplumsal barış ve uzlaşma, yolsuzlukların önüne geçme, yoksulluğu yenme ve kalkınma, dini siyasete alet etmeme, düşünceyi ifade ve basın özgürlüğünü sağlama gibi acil çözüm bekleyen sorunlarımız var. İç ve dış gelişmeler Türkiye’yi ciddi bir kavşak noktasına getirmiş durumda. Birliğe beraberliğe ulusal bilince sahip çıkmak , bir dikta yönetimine savrulmaktan kaçınmak için duyarlı davranmak ve en doğru kararı vermek zorundayız.



YÖK yasasını değiştirmeyi, seçim barajını düşürmeyi, dokunulmazlıkların kısmen de olsa kaldırılmasını öngörmeyen, kadın ve çocukların korunmasının düzenleyen maddelerinin içi doldurulmamış, sendikal hak ve özgürlüklerin sözde kaldığı ve hatta geriletildiği, yangından mal kaçırır gibi aceleye getirilmiş bu anayasa taslağının hiçbir bakımdan ülkemizin ve halkımızın yararına olmadığı, tersine güçlükle kazandığımız hakları yok edeceği görüşündeyiz.



Üyelerimizin ve sağduyulu yurttaşlarımızın oylarını kullanırlarken karanlıktan değil aydınlıktan yana olacaklarından, insanımızın, ülkemizin, demokrasimizin geleceğine duydukları sorumlulukla en doğru kararı vereceklerinden eminiz.







İNCİ ARAL

PEN YAZARLAR DERNEĞİ BAŞKANI



