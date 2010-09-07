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SİVİL DARBE YAPILANMASINDAN KAYGI DUYUYORUZ!

Pen Yazarlar Derneği Başkanı İnci Aral'ın imzasıyla yayımlanan bildiri...

07 Eylül 2010 03:00

T24 - Pen Yazarlar Derneği, 12 Eylül'de yapılacak anayasa değişikliği referandumu için bağlayıcı bir karar almadığını, ancak AKP'nin “kuvvetler ayrılığını ortadan kaldırmayı amaçlayan, sivil darbe yapılanmasına zemin hazırlayan” bir paket hazırladığını savundu. 

Pen Yazarlar Derneği Başkanı İnci Aral'ın imzasıyla yayımlanan bildiri aynen şöyle: 

Temel ilkesi düşünce ve ifade özgürlüğünü savunmak olan Pen Yazarlar Derneği, 12 Eylül 2010’da yapılacak  anayasa oylamasıyla ilgili bağlayıcı bir karar almamıştır. Ancak;  yönetim olarak  anayasa taslağıyla ilgili görüşümüzü kamuoyuyla paylaşmakta yarar görüyoruz:

1980 darbe  anayasasının baskıcı ve gerici yapısını  değiştirme  iddiasıyla halkoyuna sunulan  bu anayasa;  tarafsız  hukuk otoriteleri  ve halkı temsil eden siyasi  partilerin  mutabakatıyla değil, yalnızca  AKP iktidarı tarafından  hazırlanmıştır.

Sekiz yıldır icraatlarıyla demokrasi söylemi  arasında  inandırıcılık ve tutarlılık  bulunmayan;  basını yüksek vergi cezalarıyla yıldırıp susturan, muhaliflerini  gizli  yalancı tanıklar  ve  sabit olmamış suçlamalarla yıllarca hapislerde tutarak insan hakları ve  çağdaş hukuku çiğneyip hiçe sayarken,  devlet olanaklarıyla yandaşlarını ihya eden bu yönetimin  darbe anayasasını  değiştirme aldatmacasıyla  bir  sivil darbe yapılanmasına zemin hazırladığından kaygı duyuyoruz.

Kuvvetler ayrılığını  ortadan kaldırmayı, anayası mahkemesinin demokratik cumhuriyet üzerindeki  hukuki güvencesini  ve hukuk uygulayıcıların bağımsız karar verme yetkisini  tekeline almayı amaçlayan  bir anayasa taslağının  demokratikleşmeyi  sekteye uğratacağı hatta tehlikeye düşüreceği  açıktır.

Oysa,  toplumsal  barış ve uzlaşma, yolsuzlukların önüne geçme,  yoksulluğu yenme ve kalkınma, dini siyasete alet etmeme,  düşünceyi ifade ve basın özgürlüğünü sağlama gibi acil çözüm  bekleyen sorunlarımız var.   İç ve dış  gelişmeler  Türkiye’yi  ciddi  bir  kavşak noktasına getirmiş durumda. Birliğe beraberliğe ulusal bilince  sahip çıkmak , bir  dikta yönetimine savrulmaktan  kaçınmak için duyarlı davranmak  ve en doğru  kararı  vermek zorundayız.

YÖK yasasını değiştirmeyi, seçim barajını  düşürmeyi, dokunulmazlıkların  kısmen de olsa kaldırılmasını öngörmeyen,  kadın ve çocukların korunmasının  düzenleyen maddelerinin  içi doldurulmamış,  sendikal hak ve özgürlüklerin  sözde kaldığı  ve hatta  geriletildiği, yangından mal kaçırır gibi  aceleye getirilmiş bu anayasa  taslağının hiçbir bakımdan  ülkemizin  ve halkımızın yararına olmadığı,  tersine güçlükle  kazandığımız hakları  yok edeceği  görüşündeyiz. 

Üyelerimizin  ve  sağduyulu yurttaşlarımızın oylarını  kullanırlarken karanlıktan değil aydınlıktan yana olacaklarından, insanımızın,  ülkemizin, demokrasimizin  geleceğine duydukları sorumlulukla en doğru kararı vereceklerinden eminiz. 



İNCİ ARAL
PEN YAZARLAR DERNEĞİ BAŞKANI                                 


 

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