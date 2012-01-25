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Sağlık

Sıvı yağda kızartma aklanıyor mu?

İspanya'da yapılan bir araştırmada zeytinyağı ve ayçiçek yağında kızartıldığı sürece, kızarmış...

25 Ocak 2012 02:00

T24 - İspanya'da yapılan bir araştırmada zeytinyağı ve ayçiçek yağında kızartıldığı sürece, kızarmış yiyeceklerin kalp için düşünüldüğü kadar kötü olmayabileceği sonucuna varıldı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Madrid Otonom Üniversitesi'ndeki uzmanların 40 bini aşkın yetişkin üzerinde yaptığı araştırmaya göre, zeytinyağı ya da ayçiçek yağında kızartılan yiyecekler kalp hastalığı, ya da yeme alışkanlıklarına bağlı erken ölümlere yol açma riskini arttırmıyor. Ancak, uzmanlar bu durumun hayvansal yağlar için geçerli olmadığına dikkat çekiyor.

11 yıl süren araştırmanın başlangıcında katılımcıların hiçbirinde kalp hastalığı yoktu. Araştırmada, katılımcılara normal bir hafta boyunca neler yedikleri ve yiyecekleri nasıl hazırlayıp, pişirdikleri soruldu. 11 yılın sonunda, 606 katılımcıda kalp hastalığına rastlandı ve 1134'ü öldü.


KIZARTMAYLA DEĞİL YAĞIN TİPİYLE ALAKALI  

Kalp hastalığına yakalananlar incelendiğinde de, hastalıklarla kızarmış yiyecekler arasında bir bağa rastlanmadı. Uzmanlar da bunun kızartmalarda kullanılan yağın tipiyle ilgili olduğu sonucuna vardı.

Çalışmayla ilgili bir yazı kaleme alan Almanya'nın Regensburg Üniversitesi'nden Profesör Michael Leitzmann, "Bu araştırma, kızarmış yiyeceklerin kalp için kötü olduğu algısının, eldeki kanıtlarla desteklenmediğini gösteriyor" dedi.


AKDENİZ DİYETİ 

Düşük yağlı, bol lif içeren sebze ve meyve ve taze balık içeren Akdeniz tipi beslenme usun süredir sağlıklı kabul ediliyor. Akdeniz tipi beslenmeyle ilgili yapılan çok sayıda araştırma, bu diyetin kanser ve kalp hastalığı riskini azalttığı sonucuna varmıştı.

İngiliz Kalp Vakfi'dan diyetisyen Victoria Taylor ise, "Bu çalışmadaki katılımcılar, zeytinyağı ve ayçiçek yağı gibi doymamış yağlar kullanıyor. Biz de tereyağı ve diğer hayvansal yağlardan vazgeçilmesini tavsiye ediyoruz" dedi.

Taylor ayrıca, "Ancak hangi yağ kullanılırsa kullanılsın, yağ oranının fazla olması daha çok kalori ve daha çok kilo alınması anlamına geliyor. Bu durum da kalp hastalığı riskini arttırıyor. Sağlıklı bir kalp için en iyisi, çok fazla sebze ve meyveyle, çok az fazla yağlı gıdanın tüketildiği dengeli bir diyet" diye de ekledi.


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