Sıvı metalden iPhone 5 geliyor

Apple’ın yeni çıkaracağı iPhone 5 modelinde özel “metalik cam” kaplama kullanacağı iddia edildi.

Vatan'ın haberine göre, sıvı metal olarak da anılan alaşım, zirkonyum, titanyum, nikel ve bakır karışımından oluşuyor. Özelliği ise dışarıdan bakıldığında cam olarak görülmesine rağmen şu anki iPhone 4S modellerinin kaplamasından 20 kat daha dayanıklı olacak. Liquidmetal olarak bilinen teknoloji, 1990’lı yıllardan beri mevcut. Ancak çok maliyetli olduğu gerekçesiyle kullanılmıyordu. Apple’ın Ağustos ve Eylül 2012’de çıkaracağı iPhone 5 için 11 milyon dolar karşılığında Liquidmetal Techologies şirketiyle anlaştığı kaydedildi.

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Apple, bu konuda açıklama yapmayı reddetti. Metalik cam, ilk olarak eritiliyor, ardından 1000 derecenin üzerinde ısıtılıyor, böylece kristal yapısını kaybediyor. Eritilen metal, çelik bir kaplamaya dökülüyor ve kristal yapısını almadan soğutuluyor. Camın kristal yapısını kazanamadan soğutulması ve metal kaplamaya aktarılması, normal metalden farlı olarak yeni bir metalik çelik ortaya çıkarıyor. Ortaya çıkan materyal, plastikten 20 kat daha güçlü ve sert. Bu teknolojiyle ilgilenen Caltech firması, “Metalik cam titanyum ve çelikten daha sert ve onlar kadar sağlam” açıklamasını yaptı. Uzmanlara göre bu teknolojinin kullanılması yeni iPhone’un çok daha ince olmasını da sağlayacak.