Şıvgın: Yılmaz Çankaya'ya çıkmak istiyor

Anavatan Partisi ile Demokrat Parti'nin, Demokrat Parti çatısı altında birleşmesine Anavatan kurucularından ağır eleştiri geldi.



ANAP kurucuları, Mesut Yılmaz'a yüklenerek, partilerinin feshedilerek yapılan birleşmenin 'Mesut Yılmaz-DP birleşmesi' olduğuna dikkat çekti. Akşam gazetesinin haberine göre, Eski ANAP'lılardan Halil Şıvgın, Mesut Yılmaz'ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağı iddiasında bulundu.



Çankaya'ya aday olacak parti arıyor



Halil Şıvgın: '20 Mayıs 1983'te merhum Turgut Özal'la kurarak, Türkiye için büyük hizmetlere vesile olduğumuz partimizin, siyaset bakımından tıkanıp, feshedilerek bir başka partiye katılması bizi son derece üzmüştür. Bu sürece Mesut Yılmaz'ın genel başkanlığıyla gelindi. Partimizin kapanmasını arzu etmedik. Birleşmeye karşı değiliz ancak Mesut Yılmaz'ın olduğu yerde biz yokuz. Çünkü Yılmaz, ülke çıkarları için değil, kendi çıkarları için bu birleşmeyi sağlamıştır. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacak. Aday olabilmek için parti arıyor. Bu birleşmeyle DP'nin adayı olarak ortaya çıkacak. Bakın o tabloya, Özal'ın yanında olanlardan Mesut Yılmaz'ın dışında kimse var mı? Arkadaşlarla istişare ettik ve orada olmamaya karar verdik.'



Özal'la Demrel'in projesini baltaladı



'Özal ve Demirel'in bilgisi dahilinde o dönem birleştirme çabalarını, Mesut Yılmaz baltaladı. Özal'ın bilgisinde ben, Süleyman Demirel'in bilgisinde Mehmet Dülger, iki partinin birleştirilmesi için çalışmalara başladık. İki partinin aynı kulvarda, ayrı ayrı devam etmesi uygun değildi. Bu çabalar sürerken, dönemin Dışişleri Bakanı Mesut Yılmaz, bu projeyi baltaladı. Yurtdışı ziyaretinden dönen Yılmaz, Özal'ın makamına gitti. Ben de çalışmalar hakkında bilgi vermek üzere oradaydım. Yılmaz'ın odadan çıkmasını bekledim. Özal, odaya beni de çağırdı. İki partinin birleşme konusu konuşulurken, Yılmaz, Özal'a, 'Siz Demirel'e nasıl güvenirsiniz' dedi. Bunun üzerine Özal da, 'Bak, Mesut ne diyor' dedi. Ben de, 'Bu Mesut Yılmaz'ın fikri, sizin değil. Bu görüşe katılmıyorum, sürece devam edelim' yanıtını verdim. Özal 'Süreci bitirelim' dedi. Birleşme projesi askıya alındı. O gün birleşme sürecini baltalayan Mesut Yılmaz'ın bugün birleşmenin mimarı olarak ortaya çıkmasına anlam veremiyorum. O yüzden, bu Anavatan'ın değil, Mesut Yılmaz'ın DP ile birleşmesidir.'



Millet iki partiden de ümidi kesti



Mehmet Keçeciler: 'Birleşme fikri ortaya çıktığında ben parti yönetimindeydim. Ancak birleşme modeli istediğimiz gibi olmadı. Biz iki partinin simgelerinden uzak, yeni bir genel başkanın başkanlığında, yenileşerek bir birleşme istedik. Ancak bu olmadı. Anavatan Partisi feshedilerken, DP'nin şahsi hükmü devam etti. Bu birleşmede Anavatanlılar mağdur olacak. İki parti de seçimde yenilgiye uğradı, ancak DP seçimden başarılı çıkmış gibi bir havada birleşme yapıldı. Millet bu iki partiden de ümidini kesti. Ancak yeni fikirlerle ortaya çıkılıp, ümit verilebilir bir birleşme olması gerekirdi. Bu birleşmenin kamuoyuna yeni bir fikir ve ümit verebileceğini düşünmüyorum.'

Yılmaz yüzünden ağabeyim ANAP'tan kopmuştu



Korkut Özal: 'Bu tür girişimler geçmişte de yapıldı ancak netice vermedi. 1990'ların sonunda, Demokrat Parti'deyken, ben de bu tür girişimleri denedim ama olmadı. Bu tabloda benim anladığım eski isimler var. Bu girişimlerin başarılı olacağından şüpheliyim. Çünkü, denenmişler başarılı olmadı. Bakın Tayyip Erdoğan'a. Yeni bir isim olarak çıktı ve tek başına iktidar oldu. Ağabeyim zaten sağlığında Anavatan Partisi'nden kopmuştu. 1991 yılında Mesut Bey genel başkan, ağabeyim de Cumhurbaşkanı olmuştu. Yılmaz, öyle bir politika izledi ki, ağabeyim yeni parti düşünüyordu. Ağabeyim sağ olsaydı, kardeşim Yusuf Bozkurt Özal ve Hüsnü Doğan'la yeni parti kuracaktı ancak ömrü vefa etmedi. ANAP'tan kopmuştu. Çünkü, ANAP ağabeyimin değil Mesut Yılmaz'ın ANAP'ı olmuştu."