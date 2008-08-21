Sivestre Arsenal'de

Uzun bir aradan sonra ilk kez 30 yaşın üzerinde bir transfer gerçekleştiren Fransız teknik adam Arsene Wenger, vatandaşı savunma oyuncusu Mikael Silvestre için övgü dolu sözler söyledi.



Silvestre'nin Arsenal'e büyük bir katkı yapacağına inandığın belirten Wenger, "Silvestre'nin deneyimlerini bu takıma katmasıyla bu sezon kazanmak istediğimiz zaferlere giden kadromuzu genişletmiş oldu. Silvestre'nin defansif uyumu bize büyük katkı sağlayacak. Ve ayrıca kendisi Premier Lig'in en deneyimli üst düzey savunma oyuncularından birisi." dedi.



Mikael Silvestre transferi ile Londra ekibi Arsenal, ezeli rakibi Manchester'dan 1974 yılından beri ilk kez bir oyuncu almış oldu. Arsenal, Manchester'dan en son 34 yıl önce Brian Kidd'i transfer etmişti.