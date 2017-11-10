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Siverek'te pet şişede esrara 2 tutuklama

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde polisin durdurarak arama yaptığı otomobilin yakıt deposunda gizlenmiş 6 pet şişe içerisinde 4 kilo 520 gram esrar ele geçirildi

10 Kasım 2017 19:03

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'nın Siverek ilçesinde polisin durdurarak arama yaptığı otomobilin yakıt deposunda gizlenmiş 6 pet şişe içerisinde 4 kilo 520 gram esrar ele geçirildi. Otomobilde gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Siverek ilçe girişinde durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu. Yapılan aramada aracın otomobilin deposuna gizlenmiş 6 pet şişe içinde 4 kilo 520 gram toz esrar bulundu. Esrara el koyan polisin gözaltına aldığı 2 kişi sorgulamalarının ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece; \'Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek\' suçundan tutuklandı.

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