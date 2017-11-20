Siverek’te kaza: 8'i öğretmen 10 kişi yaralandı

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Siverek ilçesinde, görev yaptıkları okuldan dönen öğretmenleri taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8\'i öğretmen, 10 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Ofis mahallesinde meydana geldi. Eğriçay mahallesindeki ortaokulda görev yapan ve ilçe merkezine dönen öğretmenleri taşıyan Kasım Koparan yönetimindeki 63 S 6330 plakalı servis minibüsü 13\'üncü Sokak\'ta Serhat Karslı yönetimindeki 63 ER 767 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan servis minibüsü, sokakta bulunan bir işyerinin camına çarparak durabildi.

Kazada sürücüler Serhat Karlı ve Kasım Koparan ile minibüste bulunan öğretmenler; Özlem Gözciler, Nesrin Akçiçek, Gül Kociş, Emre Kociş, Önal Bellikara, Esma Altundal, Özgün Atalay ve Semih Yüksel yaralandı. Kazada hafif yaralanan 10 kişi, ihbar üzerine sevk edilensağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi\'ne götürülerek tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



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