Siverek'te iki ayrı kaza: 6 kişi yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen 2 ayrı kazada, 2'si asker olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.



İlk kaza, Siverek İlçesi Şirinkuyu Mahallesi'nde, seyir halindeki adı açıklanmayan 21 DU 341 plakalı sivil, askeri minibüsü kullanan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kayaya çarparak durdu. Minibüsün ön tarafı hurdaya dönerken, araçta bulunan 20 yaşındaki piyade asker Fettah Koşar ile 20 yaşındaki Atakan Özdemir yaralandı. Kaza yerine çağırılan ambulansla devlet hastanesine götürülen yaralı askerlerin durumunun iyi olduğu belirtildi.



İkinci kaza, Siverek-Çermik karayolunda meydana geldi. Çermik'ten Siverek istikametine gelmekte olan 35 yaşındaki Kasım Köse yönetimindeki plakasız sepetli motosiklet, aşırı hız sonucu virajı alamayarak tarlaya uçtu. Tarlada ot biçen 33 yaşındaki Eyüp Abay, 24 yaşındaki Saadet Abay ile 8 yaşındaki Sevgi Abay motosikletin çarpması sonucu yaralandı.



Kazada ağır yaralanan sürücü Kasım Köse ile birlikte diğer 3 kişi, kaza yerine çağırılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Her iki kazayla ilgili olarak soruşturma sürüyor.

