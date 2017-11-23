Siverek'te göçerlerden koçlu eylem

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Siverek ilçesinde göçerlerin sorunlarının konuşulduğu salon önünde toplanan bazı göçerler, yanlarında getirdikleri koçla eylem yaptı.

Karacadağ bölgesinde hayvancılık yapan göçerlerin yerleşik hayata geçme istekleri ve yaşadıkları sorunların tespiti için Şanlıurfa Valiliği, Siverek Kaymakamlığı ve Güneydoğum Derneği tarafından panel organize edildi. Eyüp Cenap Gülpınar Gençlik Merkezi\'nde düzenlenen panele; Şanlıurfa Vali Yardımcısı Adem Önal, Siverek Kaymakamı Metin Demirel, Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi\'nden Yrd. Doç. Deniz Şireli, dernek yönetimi, Gıda Tarım ve Havyacılık İl Müdürlüğü yetkilileri ve çok sayıda göçer katıldı. Bazı göçerler, yanlarında getirdikleri ve boynuna, üzerinde \'Bu koç devletten mera istiyor\' yazılı dövizler bulunan koçla eylem yaptı. Kapı önünde toplanan göçerler adına konuşan Cevat Atilla, hayvancılık yapabilecekleri yerleşik hayat istediklerini belirterek, şöyle dedi;

\"Su, yem ve saman parayla, çobanlık parayla her şeyi parayla satın alıyoruz. Devlet orada bizlere gölet yapsa, 10 günde yapar. 4 asırdan beri Karacadağ\'da göçerlik yapıyoruz. Kış aylarında Ceylanpınar ovasına iniyoruz. Devletimizden talebimiz; hayvancılık yapabileceğimiz yerleşik bir hayat istiyoruz.\"

Eylem ardından göçerlerin bazıları paneli izlerken, bazıları da koçla evlerine döndü.



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