-SİVEREK'TE 5 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ ŞANLIURFA (A.A) - 04.04.2011 - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada, hayatını kaybeden 5 kişinin cenazesi bugün toprağa verildi. Alınan bilgiye göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle, dün akşam saatlerinde, Oyman köyünde, aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgada hayatını kaybeden Ömer, Adnan, Nihat ve Fatih Acemoğlu'nun, yakınları tarafından Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'ndan alınan cenazeleri, Şanlıurfa'ya getirilerek, Mardin yolundaki asri mezarlıkta, cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazelerin defni sırasında, jandarma ekiplerinin mezarlık çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldığı görüldü. Silahlı kavgada hayatını kaybeden Mehmet Emin Bucak'ın cenazesi ise Siverek'e bağlı Karaburç köyünde toprağa verildi. Bu arada, olayla ilgili soruşturma kapsamında, Serdar O. Mehmet Emin Y. ile olayda yaralanıp tedavisi tamamlanan Hasan O. gözaltına alındı, Mustafa B. adlı bir kişinin ise arandığı belirtildi. Öte yandan, olayın yaşandığı köyde güvenlik güçlerince alınan yoğun güvenlik önlemleri devam ediyor. Köye giriş ve çıkışlar kontrollü olarak sağlanıyor. Siverek'te aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan iki ailenin fertleri, ilçeye yaklaşık 15 kilometre mesafedeki Oyman köyünde dün kavga etmiş, silahların da kullandığı kavgada 5 kişi yaşamını yitirmiş 4 kişi de yaralanmıştı.