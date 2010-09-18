-SİVAS'TAN BERABERLİK ÇIKTI SİVAS (A.A) - 18.09.2010 - Spor Toto Süper Lig'de Sivasspor ile Eskişehirspor 1-1 berabere kaldı. Maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamlayan Sivasspor ikinci yarıda kontrollü bir oyun sergiledi. Savunma güvenliğini ön planda tutarak kontra ataklarla 2. golü bulmaya çalışan Sivasspor, son saniyelerde yediği golle sahadan 1-1 beraberlikle ayrılarak 1 puana razı oldu. Konuk ekip Eskişehirspor ise beraberliği sağlamak için rakip kaleye yüklendi. Batuhan ve Adem'in oyuna girmesiyle rakip kalede daha etkili olan Eskişehir ekibi, özellikle hava toplarında uzun boylu forveti Batuhan ile tehlikeli pozisyonlara girdi. Bulduğu pozisyonları değerlendiremeyen konuk ekip, son saniyelerde Adem Sarı'nın attığı golle beraberliği kurtardı. 47. dakikada gelişen Sivasspor atağında, Alper ile ikili mücadeleye giren Mehmet Nas bir anda kendini yerde buldu. Bu pozisyonda Sivassporlu futbolcular ve taraftarlar, penaltı kararı bekledi. Pozisyonda ''devam'' kararı veren hakem Bünyamin Gezer, kendisini aldatmaya yönelik hareketi dolayısıyla Mehmet Nas'a sarı kart gösterdi. 51. dakikada kendi yarı alanında topla buluşan Diallo, orta alandaki Mehmet Yıldız ile verkaça girdi. Şık hareketlerle rakip ceza alanına yönelen Diallo'nun ceza alanı dışından sert vuruşunda top direğin üstünden auta çıktı. 56. dakikada Sivasspor ceza alanına gönderilen topa yükselen Batuhan, kalesini terk ederek hamle yapan kaleci Ramoviç'ten önce kafa vuruşunu yaptı. Batuhan'ın kafa vuruşunda, top direğin üstünden az farkla auta çıktı. 64. dakikada Eskişehirspor savunmasından dönen topu takip eden Ceyhun'un ceza alanı içerisinden gelişine sert vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üstünden az farkla auta gitti. 90+3. dakikada Erman'ın savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan Mehmet Nas, bir anda kaleci Atilla ile karşı karşıya kaldı. Mehmet'in vuruşunda top üst direğe çarparak auta çıktı. Maç, Sivasspor'un galibiyetiyle bitmesi beklenirken Eskişehirspor son anlarda beraberlik golünü buldu. 90+3. dakikada gelişen Eskişehirspor atağında, Sivasspor ceza alanına uzun gönderilen topu Batuhan kafayla Adem'e doğru indirdi. Rakibinden ve kaleci Ramoviç'ten sıyrılan Adem, topu filelere gönderdi: 1-1. Maç, 1-1 sona erdi. Stat: 4 Eylül Hakemler: Bünyamin Gezer xxx, Mustafa Emre Eyisoy xxx, Volkan Narinç xxx Sivasspor: Ramoviç xx, Abdurrahman xx, Diallo xxx, Ivanovs xx, Murat Sözgelmez xx, Kadir xx, Keita xx, Mehmet Nas xxx, Ceyhun xxxx (Dk. 82 Saidou xx), Cihan Yılmaz xx (Dk. 79 Erman xx), Mehmet Yıldız xxx (Dk. 88 İbrahim Şahin xx) Eskişehirspor: Atilla xx, Sezgin xx, Nadereviç xx, Vucko xx, Volkan Yaman xx, Alper xx (Dk. 56 Hugo Gomes xx), Erkan xx, Bülent Ertuğrul xx, Tello xx (Dk. 46 Batuhan xxx), Sezer xx, Jaycee John xx (Dk. 67 Adem xxx) Goller: Dk. 25 Ceyhun (Sivasspor), Dk. 90+3 Adem (Eskişehirspor) Sarı kartlar: Dk. 37 Alper, Dk. 85 Hugo Gomes, Dk. 90+3. Batuhan (Eskişehirspor), Dk. 48 Mehmet Nas, Dk. 52 Ivanovs, Dk. 67 Ramoviç (Sivasspor)