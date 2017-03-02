Sivas'tan gol sesi çıkmadı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Sivasspor sahasında Atiker Konyaspor ile golsüz berabere kaldı.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Sivasspor, 4 Eylül Stadyumu’nda Atiker Konyaspor’u ağırladı. Mücadelede gol sesi çıkmadı ve ekipler sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Bu maçın rövanş 5 Nisan’da Konya’da oynanacak.
Maçtan dakikar
5. dakikada Douglas’ın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta barajdan seken top, arka direkteki Selim’in önünde kaldı. Selim’in gelişine vurduğu şut yandan auta çıktı.
13. dakikada ceza sahasının içinde sağ çaprazda topla buluşan Rıdvan’ın vuruşunda kaleci Kaya’nın müdahalesiyle top üstten kornere çıktı.
25. dakikada Kerim’in soldan kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahası içinde topa iyi yükselen Hasan’ın kafa vuruşu az farkla yandan auta çıktı.
26. dakikada ceza sahası dışındaki Meha’nın savunmanın arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Milosevic’in şutu kaleci Tolgahan’ın kucağında kaldı.
36. dakikada Hakan’ın orta sahadan verdiği topla süratlenen Gekas, ceza sahasına yaklaştıktan sonra Emre’ye pas verdi. Kaleci Kaya’yı geçtikten sonra kaleye vuran Emre’nin şutunu altı pas içindeki Selim uzaklaştırdı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
52. dakikada sağ kanattan gelişen Sivasspor atağında, Leandro’nun pasında ceza alanında topla buluşan Hakan’ın plase vuruşunda kaleci Kaya gole izin vermedi.
57. dakikada Skubic’in pasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Milosevic’in vuruşunda kaleci Tolgahan topu iki hamlede kontrol etti.
90. dakikada Galip sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada, Galip kafa vuruşu yerden sekerek kaleci Kaya’nun kucağında kaldı. Karşılaşma 0-0 sona erdi.
STAT: Yeni 4 Eylül
HAKEMLER: Hüseyin Göçek (xxx), Serkan Ok (xxx), Serkan Çimen (xxx)
SİVASSPOR: Tolgahan (xx)- Rıdvan (xx), Boye (xx), Hasan (xx), Ziya (xx)- Hakan (xx), Kerim (xx), Yiğit (x)(Dk.59 Galip x), Leandro (x) (Burhan x), Emre (xx) (Dk.77 Gökhan x)- Gekas (xx)
ATİKER KONYASPOR: Kaya (xx)- Skubic (xx), Ali Turan (x), Selim (xx), Douglas (xx)- Ömer Ali (x), Volkan (xx), Ali Çamdalı (xx), Meha (x) (Dk.65 Hadziahmetovic x), Milosevic (x) (Dk.65 Rangelov x)- Bajic (xx) (Dk.88 Halil İbrahim ?)
SARI KARTLAR: Yiğit, Boye (Sivasspor), Volkan, Ali Turan, Rangelov (Atiker Konyaspor)