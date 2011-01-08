-SİVAS'TAKİ OTOBÜS KAZASI: YARALI SAYISI 45 SİVAS (A.A) - 08.01.2011 - Sivas'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 45 kişinin yaralandığı bildirildi. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Cengiz Öztürk yönetimindeki 34 DJN 92 plakalı yolcu otobüsünün, Yıldızeli-Sivas karayolunun Haliminhanı rampasında kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 45 kişi yaralandı. Emniyet Müdürü Ahmet Kemal Seyhan da kaza yerinde inceleme yaparak, yaralıların hastanelere taşınması konusunda ekipleri koordine etti. Yaralılardan 33'ünün Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde, 7'sinin Numune Hastanesinde, 5'inin ise devlet hastanesinde tedavi altına alındığı öğrenildi. CÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralıların büyük bir bölümünün ayakta tedavi edildiği, sağlık durumu ciddi olan Zöhre Gülsoy, İsmail Gül, Suna Gülkanat, Hüseyin Gülsoy'un tedavisinin ise sürdüğü bildirildi. Bu arada, bölünmüş yolda meydana gelen kaza nedeniyle Yıldızeli-Sivas karayolunda ulaşım kontrollü olarak sağlandı. Yolun sol şeridine devrilen otobüsün çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Yaralıların kimlik tespit çalışmaları sürdürülürken, otobüste sürücüler Cengiz Öztürk ve Hıdır Korkmaz ile bir muavin ve 45 yolcunun bulunduğu öğrenildi. -CENAZEYE KATILMAK İÇİN GİDİYORLARDI- Yolcuların, Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Çavdar köyünde Nail Gülsoy'un cenazesine katılmak üzere İstanbul'dan yola çıktıkları öğrenildi. Kazada başından yaralanan otobüs sürücüsü Cengiz Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seyir halindeyken otobüsün kaydığını ve devrildiğini söyledi. İstanbul'dan Ulaş'a cenazeye gitmek üzere yola çıktıklarını anlatan Öztürk, kazanın üzüntüsünü yaşadığını ifade etti. Kazadan yara almadan kurtulan Erdoğan Yılmaz da Ulaş'taki bir akrabalarının cenazesine katılmak üzere İstanbul'dan yola çıktıklarını belirterek, ''Hiç farkına varamadım, araç herhalde biraz süratliydi. Aniden dengeyi kaybetti ve yukarıda devrildi, buraya kadar da sürüklendi'' dedi.