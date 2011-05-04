-SİVAS'TAKİ İLK ADIM ANITI TAHRİP EDİLDİ SİVAS (A.A) - 04.05.2011 - Sivas'ta, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kente ilk gelişinin kutlandığı yerde yapılan 27 Haziran İlk Adım Anıtı kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi. Sivas-Ankara karayolu kenarında Atatürk'ün büstünün yer aldığı anıtın duvarındaki ay yıldızla ''Sivas'a ve Cumhuriyet'e ilk adım, 27 Haziran 1919'' yazısının söküldüğü görüldü. Cumhuriyet Kadınları Derneği Sivas Şube Başkanı Nurten Yanalak, dernek üyesi bir grup kadınla birlikte Yıldızeli ilçesinden şehre dönerken anıtın durumunu görmek istediklerini belirtti. Yaptıkları ziyarette gördükleri karşısında hayal kırıklığına uğradıklarını anlatan Yanalak, ''Anıtın yazıları sökülmüş, tarihimiz kültürümüz resmen yok edilmiş. Neyin düşmanlığı bir türlü anlayamadık. Yıldızeli ilçesinden geçerken gördük. Anıtın ne durumda olduğunu görelim dedik. Bu kadar rezalet durumda olacağını aklımıza bile getiremedik. Yetkilileri göreve çağıyoruz. Burayı koruyamıyorsak ülkeyi nasıl koruyacağız'' dedi. Anıta ilk geldiklerinde bölgede hayvanların otladığını gördüklerini kaydeden Yanalak, kentin dört bir yanında mobeseler olduğunu, bir mobese kamerasının da bu bölgeye konulabileceğini belirterek, yetkililerin konuya duyarsız kalmamasını istedi.