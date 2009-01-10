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Sivas'taki Ergenekon sanıkları serbest

Sivas'ta ''Ergenekon'' kapsamında gözaltına alınan zanlılardan 7'si tutuksuz yargılanmak üzere bırakıldı

10 Ocak 2009 02:00

Sivas'ta ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında gözaltına alınan zanlılardan 7'si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 

Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan Cumhuriyet Üniversitesi'nde görevli öğretim üyesi M.A. ile diğer zanlılar H.İ.B, D.G, G.K, M.Ç.Ş, F.Ç. ve İ.T, Cumhuriyet Savcısınca emniyette alınan ifadelerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Zanlılar Sivas Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra salıverildi.

Bu arada, bozkurt işareti yapan bir grup gencin AKP aleyhine slogan attığı duyuldu. Grup, zanlılar ile akrabalarının uyarısı üzerine slogan atmayı bıraktı.

Sivas'ta düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alınmış, zanlılardan ikisi emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Zanlılardan bazılarının, Sivas'taki Ermeni cemaati temsilcisine suikast hazırlığında oldukları öne sürülmüş, suikastin, polisin 2 aydır yaptığı teknik takip ve Ermeni temsilcisine yakın koruma tahsis edilmesi sonucu önlendiği ifade edilmişti.

Zanlılardan daha önceki yıllarda Sivas Ülkü Ocakları Başkanlığı görevini de yürüttükleri belirtilen Oğuz B. ve Bekir Ç. ile Ersin D, emniyetteki sorgu ve işlemlerinin ardından ele geçirilen 1 adet glock marka tabanca, 2 el bombası, bir ''kalem silah'', çok sayıda ruhsatsız av tüfeği, kesici aletler, 36 mermi ve dijital materyalle birlikte İstanbul'a gönderilmişti.

Operasyon kapsamında ayrıca 1 adet ''Hayalet silah'' olarak bilinen Glock marka tabanca ele geçirildiği bildirilmiş, silahın eski Özel Harekat Dairesi Başkanvekili İbrahim Şahin tarafından Sivas'ta ismi belirtilmeyen bir kişiye verildiği öne sürülmüştü.

Silahın eski Özel Harekat Dairesi Başkanvekili İbrahim Şahin tarafından Sivas'ta ismi belirtilmeyen bir kişiye verildiği öne sürüldü. Operasyonda, gözaltına alınan zanlılardan bazılarının kentteki Ermeni cemaati temsilcisine suikast hazırlığında oldukları ileri sürülmüştü. 

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