Sivas'ta 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek konvoyu

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS\'ta, sürücüler, sosyal medya üzerinden yapılan çağrıyla toplanıp, üzerinde \'Afrin onurumuzdur\' yazılı araçlarla kent merkezinde konvoy oluşturdu.

Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi önünde toplanan yaklaşık 50 sürücü, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek için kent merkezinde araç konvoyu oluşturdu. Türk bayraklarıyla donatılan araçlarla sürücüler, kent meydanı, İnönü Bulvarı, Atatürk Caddesi güzergahlarını takip ederek, Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi önüne tekrar geldi. Burada, grup adına basın açıklaması yapan Yusuf Kalemköy, \"Dün akşam arkadaşlarımızla birlikte haberleştik. Bugün bizim için mübarek bir gün. Bugün Çanakkale şehitlerimizin günü. Biz de destek olmak amacıyla \'Afrin\' yazılarımızı yazdık. Buradaki amacımız, onların yaralarını biraz olsun sarabilmektir. Bugün aynı zamanda askerimiz ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) Afrin\'e girdi. Allah mübarek eylesin. Bu zaferler oldukça biz de burada gurur duyacağız. Biz de burada bir vatandaş olarak hep birlikte toplanalım ve mutlu bir günümüz olsun istedik. Elimizden gelen bunlardı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Biz elimizden vatan için millet için ne geliyorsa hazırız. Bize emir versinler, her türlü gideriz. Desteğimizi veririz” diye konuştu.

Açıklamanın ardından İstiklal Marşı\'nı okuyan grup üyeleri, dağıldı.

FOTOĞRAFLI