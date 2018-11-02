Sivas'ta yolcu otobüsü kaza yaptı; ölü ve yaralılar var

Sivas'ın Kangal ilçesinde bir yolcu otobüsünün hafif ticari araçla çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Sivas'ın Kangal ilçesinde bir yolcu otobüsü hafif ticari araçla çarpıştı. AA'nın haberine göre; sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otobüs, Kangal-Hekimhan karayolu Alacahan köyü yakınında hafif ticari araçla çarpıştı.

Trabzon-Malatya seferini yapan yolcu otobüsünün karıştığı kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye çok sayıda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri (AFAD) ile sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kangal Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayda ölen ve yaralananların kimlik tespiti için çalışma başlatıldı.