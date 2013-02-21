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Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi; 3 ölü, 30 yaralı

İstanbul'dan Siirt'e giden yocu otobüsü devrildi

21 Şubat 2013 11:30

Sivas'ın Gürün ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 30'dan fazla kişi yaralandı.

İstanbul'dan Siirt'e giden, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 YL 6695 plakalı yolcu otobüsü, Kayseri-Malatya Karayolu'nun Mazıkıran mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Gürün ilçesine 20 kilometre uzaklıkta meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 30'dan fazla kişi yaralandı. Yaralıların Sivas, Kayseri ve Malatya'daki hastanelere kaldırıldığı belirtildi.
 

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