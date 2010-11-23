-SİVAS'TA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 2 ÖLÜ SİVAS (A.A) - 23.11.2010 - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Azerbaycan uyruklu kişilerin bulunduğu yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 90-DS-393 plakalı yolcu otobüsü, Şarkışla-Pınarbaşı karayolunun Dökmetaş köyü mevkisinde şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre, Azerbaycan uyruklu kişilerin bulunduğu yolcu otobüsündeki 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans ile sivil savunma, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Devrilen aracın altında kalanların da olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Bölgedeki köylüler de yaralıların kurtarılması çalışmalarına katılıyor. Otobüste 32 yolcu ile sürücü ve muavinlerin bulunduğu öğrenildi. Şarkışla Kaymakam Vekili Fethi Savran da bölgede incelemede bulundu.