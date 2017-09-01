T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sivasta yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

İrfan ÖZŞEKER/ZARA (Sivas), (DHA) - SİVAS'ın Zara İlçesi'nde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 1'i ağır, 3 kişi yaralandı

01 Eylül 2017 02:20

İrfan ÖZŞEKER/ZARA (Sivas), (DHA) - SİVAS\'ın Zara İlçesi\'nde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 1\'i ağır, 3 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Zara İlçesi\'ne bağlı Tepeköy, Kanlıarmut mevkisinde meydana geldi. Ağrı\'nın Doğubeyazıt İlçesi\'nden İzmir\'e giden Reis Sosa yönetimindeki 74 AG 653 plakalı yolcu otobüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada otobüsün altında sıkışan sürücü Reis Sosa hayatını kaybederken, yolculardan Seyfettin Ataş (55), Atilla Çetin (28) ve Nihat Ilık (46) yaralandı.
Olay yerine sevk edilen ambulanslarla Zara Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Sivas\'taki hastanelere sevk edildi.
Sürücü Sosa\'nın cenazesi ise İmranlı Acil Arama Kurtarma ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak, Zara Devlet Hastanesi\'nin morguna kondu.
Jandarma olay yeri ekipleri otobüste bulunan bir cep telefonu buldu. Cep telefonunun kazada ölen sürücünün kardeşi Mesut Sosa\'ya ait olduğu belirlendi. Uzun süre otobüsün içinde ve altında başka kimse olup olmadığına dair arama yapıldı. Yapılan telefon görüşmeleri sonrasında Mesut Sosa\'nın otobüste olmadığı belirlendi.
İmranlı Belediye Başkanı Pehlül İşleyen de olay yerine gelerek jandarma ekiplerinden bilgi aldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SivasDHASİVAS ZaraKazaZaraTepeköy KanlıarmutAğrı DoğubeyazıtReis SosaAGKazadaSeyfettin AtaşAtillaNihat IlıkOlayZara Devlet HastanesiSürücü SosaAcil Arama KurtarmaJandarmaCepMesut SosaUzunYapılan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24