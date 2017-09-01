Sivasta yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

İrfan ÖZŞEKER/ZARA (Sivas), (DHA) - SİVAS\'ın Zara İlçesi\'nde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 1\'i ağır, 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Zara İlçesi\'ne bağlı Tepeköy, Kanlıarmut mevkisinde meydana geldi. Ağrı\'nın Doğubeyazıt İlçesi\'nden İzmir\'e giden Reis Sosa yönetimindeki 74 AG 653 plakalı yolcu otobüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada otobüsün altında sıkışan sürücü Reis Sosa hayatını kaybederken, yolculardan Seyfettin Ataş (55), Atilla Çetin (28) ve Nihat Ilık (46) yaralandı.

Olay yerine sevk edilen ambulanslarla Zara Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Sivas\'taki hastanelere sevk edildi.

Sürücü Sosa\'nın cenazesi ise İmranlı Acil Arama Kurtarma ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak, Zara Devlet Hastanesi\'nin morguna kondu.

Jandarma olay yeri ekipleri otobüste bulunan bir cep telefonu buldu. Cep telefonunun kazada ölen sürücünün kardeşi Mesut Sosa\'ya ait olduğu belirlendi. Uzun süre otobüsün içinde ve altında başka kimse olup olmadığına dair arama yapıldı. Yapılan telefon görüşmeleri sonrasında Mesut Sosa\'nın otobüste olmadığı belirlendi.

İmranlı Belediye Başkanı Pehlül İşleyen de olay yerine gelerek jandarma ekiplerinden bilgi aldı.

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