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SİVAS'TA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 12 YARALI SİVAS (A.A)

25 Nisan 2011 10:26

-SİVAS'TA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 12 YARALI SİVAS (A.A) - 25.04.2011 - Sivas'ın Zara ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Erzincan'dan Şanlıurfa'ya giden Yaşar Patoğlu (65) yönetimindeki 34 YHM 84 plakalı otobüs, Zara'ya 20 kilometre uzaklıktaki Bolucan köyü yakınlarında, yağışın etkili olduğu yolda devrildi.  Kazada sürücü Yaşar Patoğlu (65) olay yerinde hayatını kaybetti, 12 yolcu yaralandı. Yaralılar Zara, İmranlı ve Hafik ilçelerinden gelen ambulanslarla Zara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otobüste Niyaziye Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı Erzincan Temsilciliği üyelerinin bulunduğu, 5 otobüsten oluşan kafilenin Erzincan'dan Şanlıurfa'ya gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. Kafilede yer alan otobüs şoförlerinden Rahmi Kalkan, İmranlı'da mola verdikten sonra Zara-Divriği güzergahına yöneldiklerini belirterek, Yaşar Patoğlu yönetimindeki otobüsün gözden kaybolmasından şüphelenerek döndüklerinde kazayı fark ettiklerini anlattı.

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