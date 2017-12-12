Sivas'ta yoğun sis

Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA) - SİVAS\'ta, sabah saatlerinde sis etkili oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler, yollarda zor anlar yaşadı.

Sivas\'ta hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye düştüğü kentte, yoğun sis etkili oldu. Kent merkezi ve çevresinde, sabah saatlerinde görülen yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Merkezde oluşan yoğun sis tabakasıyla görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düştüğü görüldü. Sis nedeniyle zorlanan sürücüler, caddelerde dikkatli gitmeye çalıştı. Sisli havayla tarihi kent meydanında ise güzel görüntüler ortaya çıktı.

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