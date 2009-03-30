Sivas’ta Yazıcıoğlu’na vefa

Mitinge gitmek için bindiği helikopterin düşmesi sonucu ölen BBP lideri Yazıcıoğlu'nun memleketi Sivas'ta partisinin adayı Ürgüp seçildi



Seçim çalışmaları için bindiği helikopterin 25 Mart Çarşamba günü düşmesi sonucu, 4 partiliyle birlikte hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun memleketi Sivas’ta, hemşehrileri vefa borcunu ödeyerek Doğan Ürgüp'ü seçti. BBP, oy oranını 2004 yerel seçimlerine göre yüzde 100 arttırdı.



Platonik aşkı karşılık verdi



Yazıcıoğlu, kazadan önce iktidara yürümek için Sivas’ı model yapacaklarını belirterek, "55 yaşıma girdim ve bunun yarısı çile yumağı halinde geçti. Ortaya bir eser çıkarmalıyız. Türkiye’ye model olacak, tek evladımız gibi koruduğumuz platonik aşkım olan Sıvas’ı bize verin" demişti. Sivas’ta bir önceki seçimde AKP’nin adayı 50 oyla belediye başkanı seçilmiş, BBP’nin oyu yüzde 20’de kalmıştı.



BBP adayı Ürgüp fark attı



BBP adayı Doğan Ürgüp, aldığı 77.608 adet oy ile Sivas Belediye Başkanı olmaya hak kazandı. Ürgüp’ün oy oranı yüzde 50,78’e denk gelirken, seçimde ikinci sırada kalan AKP adayı Sami Aydın 50.909 adet oya karşılık yüzde 33,31’lik oranı tutturdu. SP adayı Osman Seçilmiş ise seçmenlerden aldığı 10.543 adet oy ve yüzde 6,90’lık oranla üçüncü sırada kaldı.





