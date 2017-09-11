Sivas'ta uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Hüsnü Ümit AVCI/ SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta son 19 günde uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 48 şüpheliden 4\'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 19 günde sokak satıcılarına yönelik operasyonlarında, 232 gram sentetik uyuşturucu, 5 kilo 116 gram esrar, 264 sentetik hap, 2 bin 860 paket kaçak sigara, 14 kilogram faturasız kaçak tütün, ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait mermiler ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 48 şüpheliden, 4\'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 36\'sı savcı talimatıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden 6\'sı adli kontrol şartıyla salıverilirken 2\'sinin ise bilgi sahibi olarak ifadesine başvuruldu.

İl Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla süreceği belirtilerek \"Ülkemizin içinden geçtiği hassas dönemde, her konuda olduğu gibi uyuşturucu ile mücadele konusunda da özverili çalışmalara gereksinim duyulmaktadır. Sivas Emniyet Müdürlüğü olarak duraksamadan ve yılmadan, başta terör ve uyuşturucu olmak üzere her türlü suç ve suçluyla mücadele azim ve kararlılığı ile görevimize devam etmekteyiz\" ifadeleri kullanıldı.