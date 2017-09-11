T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sivas'ta uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Hüsnü Ümit AVCI/ SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta son 19 günde uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 48 şüpheliden 4'ü tutuklandı

11 Eylül 2017 18:36

Hüsnü Ümit AVCI/ SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta son 19 günde uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 48 şüpheliden 4\'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 19 günde sokak satıcılarına yönelik operasyonlarında, 232 gram sentetik uyuşturucu, 5 kilo 116 gram esrar, 264 sentetik hap, 2 bin 860 paket kaçak sigara, 14 kilogram faturasız kaçak tütün, ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait mermiler ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 48 şüpheliden, 4\'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 36\'sı savcı talimatıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden 6\'sı adli kontrol şartıyla salıverilirken 2\'sinin ise bilgi sahibi olarak ifadesine başvuruldu.
İl Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla süreceği belirtilerek \"Ülkemizin içinden geçtiği hassas dönemde, her konuda olduğu gibi uyuşturucu ile mücadele konusunda da özverili çalışmalara gereksinim duyulmaktadır. Sivas Emniyet Müdürlüğü olarak duraksamadan ve yılmadan, başta terör ve uyuşturucu olmak üzere her türlü suç ve suçluyla mücadele azim ve kararlılığı ile görevimize devam etmekteyiz\" ifadeleri kullanıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HüsnüAVCI SİVAS DHA SİVASEmniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla MücadeleOperasyonlardaEmniyet MüdürlüğüSivas Emniyet Müdürlüğü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24