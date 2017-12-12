Sivas'ta uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS\'ta polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul\'dan kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı. İstanbul\'dan kente gelen E.B. (30) ve C.Ş\'yi (44) takibe alan polisler, otobüsten inen şüphelileri Mimar Sinan Mahallesi üzerinde yakaladı. Şüphelilerden C.Ş\'nin üzerinde yapılan aramada 4,7 gram kokain, 18,4 gram uyuşturucu hap tozu ve 400 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Polis ekipleri daha sonra şüphelilerle bağlantısı olduğu iddia edilen B.K. (40) ve Ö.E.\'yi (34) de gözaltına aldı. Gözaltına alınan 4 şüpheli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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