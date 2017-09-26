Sivas'ta uyuşturucu operasyonu

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Narkotim ekipleri, Sivas merkez ve Yıldızeli ilçesinde sokakta uyuşturucu satışı yapanlara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, K.Ç. ve M.B. ile bu kişilerle bağlantısı olduğu tespit edilen H.Ö., M.E., E.A., İ.K. ve S.K. gözaltına alındı. M.E., E.A., İ.K., S.K.\'nin konutlarında yapılan aramalarda 1 av tüfeği ve 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Şüphelilerden H.Ö., Emniyet Müdürlüğü\'nde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Diğer 6 şüpheli ise sorgularının ardından adli makamlara sevk edildi.



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