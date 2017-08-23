Sivas'ta uyuşturucu operasyonu

SİVAS, (DHA) - SİVAS\'ta polis ekiplerinin düzenlediği iki ayrı uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Dün kent merkezinde uyuşturucu madde kullandığı belirlenen İ.G. baygın halde bulundu. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği İ.G.\'ye uyuşturucu madde temin eden kişinin T.D. olduğunu belirleyen polis ekipleri harekete geçti. Polisin takibi ile kısa sürede yakalanan T.D. üzerinde 20 gram bonzai ile yakalanarak gözaltına alındı.

İmranlı İlçesi TOKİ konutlarında oturan Ö.E.Ü. isimli kişinin de uyuşturucu madde kullanımına bağlı hastaneye başvurması üzerine harekete geçti. Yapılan tetkiklerde eroin kullandığı belirlenen Ö.E.Ü.\'nin ev, işyeri ve motosikletinde narkotik köpeği yardımı ile arama yapıldı. Ö.E.Ü.\'nin evinde 3 gram hintkeneviri tohumu, işyerinde 2 bin 860 adet makarona basılmış sigara ve 9.4 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

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