T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Sivas'ta trafik faciası: 8 ölü, 4 yaralı

Sivas-Erzincan Karayolu'nun 60'ıncı kilometresinde yol çalışması nedeniyle tek şerite düşen yolda otomobil ile sebze yüklü kamyonetle çarpıştı

17 Ekim 2013 13:00

 

Sivas'ın Zara ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi. Kazada yaralanan 4 kişi ise olay yerine çağırılan ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Sivas-Erzincan Karayolu'nun 60'ıncı kilometresinde yol çalışması nedeniyle tek şerite düşen yolda otomobil ile sebze yüklü kamyonetin çarpıştığı kazada karayolu kan gölüne döndü. 8 kişinin yaşamını yitirdiği kazada 4 kişi de yaralandı.

Kaza saat 20.45 sıralarında Sivas- Erzincan Karayolu'nda meydana geldi. Sivas'tan Erzincan'a giden Cihan Şahin yönetimindeki 50 EE 571 plakalı otomobil, Zara ilçesi'ne 6 kilometre uzaklıkta asfaltlama çalışması nedeniyle ulaşımın tek şeritten sağlandığı bölünmüş yolda karşı yönden gelen Adil Eryiğit yönetimindeki 58 EF 920 plakalı sebze yüklü kamyonetle çarpıştı. Can pazarının yaşandığı kazada her iki araç da demir yığını haline döndü. Karayolunun kan gölüne döndüğü kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı geldi. Ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.

Kazanın meydana geldiği şerit ulaşıma kapatılırken, trafik akışı diğer asfaltlama çalışması yapılan diğer şeritlerden kontrollu olarak sağlanmaya başlandı.

 

ETİKETLER

sivastrafik kazasıöldüyaralı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24