Sivas'ta trafik faciası: 8 ölü, 4 yaralı

Sivas'ın Zara ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi. Kazada yaralanan 4 kişi ise olay yerine çağırılan ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Sivas-Erzincan Karayolu'nun 60'ıncı kilometresinde yol çalışması nedeniyle tek şerite düşen yolda otomobil ile sebze yüklü kamyonetin çarpıştığı kazada karayolu kan gölüne döndü. 8 kişinin yaşamını yitirdiği kazada 4 kişi de yaralandı.

Kaza saat 20.45 sıralarında Sivas- Erzincan Karayolu'nda meydana geldi. Sivas'tan Erzincan'a giden Cihan Şahin yönetimindeki 50 EE 571 plakalı otomobil, Zara ilçesi'ne 6 kilometre uzaklıkta asfaltlama çalışması nedeniyle ulaşımın tek şeritten sağlandığı bölünmüş yolda karşı yönden gelen Adil Eryiğit yönetimindeki 58 EF 920 plakalı sebze yüklü kamyonetle çarpıştı. Can pazarının yaşandığı kazada her iki araç da demir yığını haline döndü. Karayolunun kan gölüne döndüğü kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı geldi. Ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.

Kazanın meydana geldiği şerit ulaşıma kapatılırken, trafik akışı diğer asfaltlama çalışması yapılan diğer şeritlerden kontrollu olarak sağlanmaya başlandı.