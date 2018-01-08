Sivas'ta teröre yardım ve yataklıktan 4 tutuklama

SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta bölücü terör örgütü PKK\'ya yardım ve yataklık iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişiden 4\'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalarda, Zara ve İmranlı ilçelerinde terör örgütü PKK\'ya yardım ve yataklık yaptıkları ileri sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmada ifadeleri alınan şüpheliler, Cumhuriyet Başsavcılığı\'ndaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden 4\'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 şüpheli ise serbest bırakıldı.