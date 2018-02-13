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Sivas'ta tek katlı ev yangında kül oldu

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta tek katlı müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

13 Şubat 2018 04:06

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta tek katlı müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ev kullanılamaz hale gelirken, sahiplerinin köyde olduğu belirlendi.
Yangın, saat 23.30 sıralarında Kılavuz Mahallesi 53\'ncü Sokak’ta Yakup Köse\'ye ait tek katlı evde meydana geldi. Evin bitişiğinde bulunan kömürlükte henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler, binaya sıçradı. Evden alev ve yoğun dumanın çıktığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sivas Belediyesi\'ne ait itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Yangın sonrası ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yapılan araştırmada içeride kimse olmadığı tespit edildi. 5 çocuklu Köse ailesinin merkeze bağlı Başıbüyük köyündeki evlerine gittikleri belirlendi. Yakup  Köse\'nin 3 yıl önce köydeki evinin yandığı da öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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