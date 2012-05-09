T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sivas'ta süt firması değiştirildi, öğrenciler bugün yeniden süt içti

Kızılırmak İlköğretim Okulu'nda düzenlenen süt dağıtımına katılan Sivas Valisi Ali Kolat, öğrencilerle birlikte dağıtılan sütten içti

09 Mayıs 2012 17:21

 

Sivas'ta ''Okul Sütü Programı'' kapsamında okullarda süt dağıtımına yeniden başlandı.
 
Vali Kolat, burada yaptığı açıklamada, bazı illerde olduğu gibi Sivas'ta da istenmeyen nedenlerle süt dağıtımının kesintiye uğradığını belirterek, ''Tekrar süt dağıtımına başladık. En ufak bir sıkıntı yok. Yaptığımız tetkiklerde de en ufak bir sıkıntı olmadığı görüldü. Bu yönden herkes rahat olsun. Bir de bakanlık, daha önceki dağıtım yapan firmayı değiştirdi. Sütlerimizi sağlıklı bir şekilde dağıtacağız ve bu başarılı bir şekilde sürecek'' diye konuştu.
 
Öğrencilerle sohbet eden ve süt içip içmediklerini soran Vali Kolat, çocuklara süt içmeye devam etmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu.
 
Vali Kolat'a, İl Sağlık Müdürü Bahattin İlter, Halk Sağlığı İl Müdürü Levent Sağlam ve Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar da eşlik etti.
 
Kentte, bazı öğrencilerin sütten zehirlendiği yönündeki iddialar üzerine süt dağıtımına ara verilmişti.

ETİKETLER

okul sütü programısütsivas

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24