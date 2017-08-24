Sivas'ta 'Suriyeli' gerginliği

Eraydın AYTEKİN- İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta oturdukları evde çevreyi rahatsız ettikleri ve 15 yaşındaki bir çocuğu dövdükleri ileri sürülen Suriyeli mülteciler ile mahalle sakinleri arasında gerginlik yaşandı. Polis, Suriyelilerin oturduğu evi ablukaya alırken, yapılan görüşmelerin ardından mahalleli sakinleştirilerek bölgeden uzaklaştırıldı.

Kent merkezindeki İstiklal Mahallesi 10\'uncu Sokak\'ta kiraladıkları bir müstakil evde oturan Suriyeli mülteciler ile mahalle sakinleri arasında akşam saatlerinde gerginlik yaşandı. Tek katlı müstakil evde oturan Suriyeliler iddiaya göre mahallede oturan 15 yaşındaki U.E.\'yi dövdü. Mahalle sakinleri çocuğu kurtarırken, Suriyelilere tepki gösterdi. Suriyeli mültecilerin haber vermesiyle olay yerine başka Suriyeliler de gelince gerginlik tırmandı. Bunun üzerine toplanan mahalle sakinleri Suriyelilerin oturduğu evinin önünde toplanarak tepki gösterdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisler, Suriyelilerin yaşadığı evi ablukaya alarak herhangi bir müdahaleyi engellemeye çalıştı. vin çevresine kimseyi yaklaştırmayan polis, dağılmaları konusunda mahalle sakinlerini ikna etmeye çalıştı.

Mahalle sakinleri Suriyeliler\'in eve önce bir kaç kişi geldiklerini zamanla sayılarının 40\'lara kadar çıktığını belirterek, mahallede sürekli adaba aykırı davranışlar sergileyip, kadınları rahatsız ettiklerini, uygunsuz kıyafetlerle dolaştıklarını ileri sürdüler. Gece geç saatlere kadar dağılmayan mahalle sakinleri Suriyelilerin evi terk etmesini istedi. Olay yerine gelen ev sahipleri de Suriyeli mülteciler ile görüşerek evi boşaltmalarını istedi. Polis ekipleri de evin boşaltılacağının sözünü vererek, öfkeli kalabalığı olay yerinden uzaklaşmaya ikna etti. Gerginlik büyümeden önlendi.

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