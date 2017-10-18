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Ekonomi

Sivas'ta SGK'nın işverenden 40 milyon liralık alacağı var

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK) Sivas İl Müdürü Kadir Boztepe, ertelenen sigorta primlerinden doğan 39 milyon 807 bin liralık alacakları olduğunu açıkladı

18 Ekim 2017 16:30

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK) Sivas İl Müdürü Kadir Boztepe, ertelenen sigorta primlerinden doğan 39 milyon 807 bin liralık alacakları olduğunu açıkladı.
SGK İl Müdürü Kadir Boztepe, makamında düzenlediği basın toplantısında 2016 yılı Aralık ve 2017 yılı Ocak-Şubat aylarına ait sigorta primlerinin ödenmesinin, kanun ile 2017 Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ertelendiğini hatırlattı. Sivas\'ta ertelenen sigorta primleri alacaklarının 2016 Aralık ayından 13 milyon 29 bin lira, 2017 Ocak ayından 13 milyon 396 bin lira, Şubat ayından ise 13 milyon 381 bin lira olmak üzere toplam 39 milyon 807 bin lira olduğunu kaydeden Boztepe şöyle konuştu:
\"Ertelenen sigorta primlerinin ilk ve 7020 sayılı yapılandırmanın ikinci taksit ödeme süresi gelmiştir. Bu nedenle, 2016 yılı Aralık ayına ait ertelenen sigorta primleri ile 7020 sayılı yapılandırma taksitinin 2017 yılı Ekim ayının sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir. İşverenlerimizin başta asgari ücret desteği olmak üzere beş puanlık sigorta prim indirimi ve diğer sigorta prim teşviklerinden yararlanmaları, prim borçlarının bulunmaması ve süresinde ödemesine bağlıdır. Ayrıca süresinde ödenmeyen primler sebebiyle gecikme zammı ve cezası ile karşılaşmamak, işverenlerimizin hâlihazırda yararlandıkları ve yararlanacakları asgari ücret desteği ve prim teşviklerinden mahrum kalmamaları ve bu haklarının devamı için ertelenen ve vadesi gelen prim borçları ile birlikte cari ay ve yapılandırılmış eski borçlarının taksitlerinin de ödeme süresi gelmiştir.\"

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