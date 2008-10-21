Sivas'ta Petkovic şoku



Turkcell Süper Cuma günü deplasmanda lider Beşiktaş ile karşılaşacak olan Sivasspor'da antrenman sırasında Kaleci Petkovic'in parmağı kırıldı. Petkovic'in en az 8 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.



Cuma günü deplasmanda Beşiktaş karşısına çıkacak olan Sivasspor'da bugün neşeli başlayan antrenmanın son bölümünde büyük bir talihsizlik yaşandı. Şut çalışması sırasında sert gelen topu çıkarmak isteyen Avustralyalı file bekçisi Petkovic'in sol el serçe parmağı kırıldı. İlk müdahale antrenman sahasında yapılan Petkovic, daha sonra sahayı terk ederek tedavi için hastaneye götürüldü. Tecrübeli file bekçisinin en az 8 hafta sahalardan uzak kalabileceği bildirildi. Bugün sabah yapılan çalışmaya, sakatlıkları nedeni ile Onur ve yedek kaleci Volkan da katılmadı. Gribal enfeksiyona yakalanan Musa ise düz koşu yaptı. Koşu çalışması ile başlayan antrenmanda daha sonra dar alanda pas çalışması, çift kale, kanatlardan gönderilen ortalar ile şut çalışması ve serbest vuruş organizasyonları yapıldı. Antrenmanın son bölümlerinde Petkovic'in sakatlanması moralleri bozdu. Yedek kaleci Akın ise, Bülent Uygun tarafından çalışma tamamlanmadan gönderildi. Antrenmanı yönetici Erdal Sarılar da izledi.



Beşiktaş maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör Bülent Uygun, "Geçen haftaki galibiyet moralimizi yükseltti. Sivasspor mağlubiyetleri ertesi hafta telafi edebiliyor. Bu bizim için iyi bir görüntü. İyi hazırlanıyoruz. Türkiye'de çok değerli hocalarımız var. Bunlardan biri Mustafa Denizli, biri Fatih Terim. Türk antrenörlerinin neler yapabileceğini gösterdiler. Güzel insanlar. Bu insanların güzel takımlarda çalışması Türk antrenörleri için avantaj. Türk antrenörlerin büyük takımlarda olmasından mutluluk duyuyorum. Her maçta iyi çalışmak ve bireysel yeteneklerinizi sahaya yansıtmanız gerekiyor. Oraya puan almak için gideceğiz. Buradan alacağımız puan belki bizim ilk yarıyı üst sıralarda bitirmemizi sağlayacak. İyi futbol oynayıp, iyi mücadele edeceğimizi söyleyebilirim. İnşallah kazanan tarafta biz oluruz" dedi.



Uygun, Ankaragücü Teknik direktörü Hakan Kutlu'nun istifa etmesine ise üzüldüğünü söyledi.



Sakatlıktan kurtulan Mohammad Ali Kurtuluş ise, "Hazırlıklara başladık. Ankara galibiyeti bizim için iyi bir moral oldu. Çok önemli bir maça çıkıcağız. Oradan da puan veya puanlar alıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Uzun zaman sakatlık nedeniyle oynayamadım. Yavaş yavaş hazır hale geliyorum. İnşallah en kısa sürede eski formumu yakalayacağım" diye konuştu.



Başarılı futbolcu Hayrettin Yerlikaya ise, zor bir deplasmana gideceklerini belirterek, "Beşiktaş iyi organize olan bir takım ve hoca değişikliği ile ayrı bir hava yakaladı. Biz diğer maçlarda oynadığıkmız aynı futbolumuzla maçı kazanmak istiyoruz. Maça en iyi şekilde hazırlanarak, puan veya puanlar ile dönmek istiyoruz. Her zaman önümüze bakıyoruz" ifadelerini kullandı.



Orta saha oyuncularından Musa Aydın ise, iddialı olduklarını belirterek, "Hedeflerimiz doğrultusunda Beşiktaş'ı İstanbul'da yenmek istiyoruz. Geçen hafta iyi bir galibiyet aldık. Rakibimize karşı İstanbul'da iyi neticeler alıyoruz. Bunu sürdürmek istiyoruz" diye konuştu.



