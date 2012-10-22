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Yaşam

Sivas'ta parçalanmış halde 4 ceset bulundu!

100 metrekarelik alanda parçalar halinde 4 ayrı çukura gömülmüş ceset ve kemik parçaları ile öldürülen kişiye ait ayakkabı ve benzeri malzemeler bulundu

22 Ekim 2012 22:03

Sivas'ta bir kayıp soruşturması yürüten polis ekipleri, sabah saatlerinde arazide ceset araması yaptı. Kayıp olarak aranan bir kişinin öldürülüp gömüldüğü bilgisine ulaşan ekipler, olayla ilgili olarak biri kadın 2 kişiyi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişilerin ifade ve yer göstermeleri doğrultusunda polis ekipleri sabah saatlerinde Karşıyaka Mahallesi ile Yenice Köyü arasında kalan yaklaşık 2 bin rakımlı arazide ceset araması yaptı.

 

4 parçaya bölüp gömmüşler

 

Yapılan aramada 100 metrekarelik alanda parçalar halinde 4 ayrı çukura gömülmüş ceset ve kemik parçaları ile öldürülen kişiye ait ayakkabı ve benzeri malzemeler bulundu. Aramalara jandarma ekipleri de eşlik etti. Gözaltına alınan kişiler de olay yerine getirilerek bilgisine başvuruldu. Olay yerinde toplanan ceset parçaları incelenmek üzere morga götürüldü. Polis, soruşturma sürdüğü için cinayet kurbanı ve şüpheliler hakkında bilgi vermezken, geniş açıklamanın daha sonra yapılacağını duyurdu.

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