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Sivas'ta Osmanlı dönemi el yazması kitaplar ele geçirildi

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta polis operasyonunda, Osmanlı dönemine ait el yazması Kuran-ı Kerim ve tıp ile lgili toplam 7 el yazması kitap ile çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

16 Mart 2018 14:27

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta polis operasyonunda, Osmanlı dönemine ait el yazması Kuran-ı Kerim ve tıp ile lgili toplam 7 el yazması kitap ile çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.
Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri istihbarat çalışmaları doğrultusunda Ö.Y.Y.\'nin evinde arama yaptı. Aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen Osmanlı dönemine ait el yazması Kuran-ı Kerim ve tıp ile ilgili toplam 824 sayfadan oluşan 7 el yazması kitap, yine aynı döneme ait 8 noter evrakı, 6 kadılık zaptı, 5 zabıt tutanağı, 5 adet tapu, 3 adet senet, 1 sicil kağıdı, 1 el yazması dua olmak üzere 29 parça halinde el yazması eser ve 1 antika keman ele geçirdi. Şüpheli Ö.Y.Y.\'ye Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet suçundan işlem yapıldı. Ele geçirilen eserler ve belgeler incelenmek üzere Sivas El Yazması Eserler Kütüphanesi\'ne gönderildi.

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