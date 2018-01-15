Sivas'ta okul servis minibüsü devrildi: 6 öğrenci yaralı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS\'ta okul servis minibüsünün devrilmesi sonucu 6 öğrenci yaralandı.

Kaza saat 18.30 sıralarında kent merkezine 15 kilometre mesafede bulunan Tepeönü köyü yakınlarında meydana geldi. Taşımalı sistemle Sivas kent merkezinde eğitim gören lise öğrencilerini taşıyan Osman Şanlı yönetimindeki 58 M 0178 plakalı servis minibüsü, köy yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yan yatarak devrildi. Kazada minibüs içinde bulunan 16 öğrenciden 6\'sı yaralandı. Devrilen minibüsün içinden öğrencileri çevreden yetişen köylüler çıkardı. Kazada yaralanan öğrenciler Samet, Rumeysa, Elif, Aleyna, Demet ve Hayriye Yılmaz olay yerine gelen ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Diğer öğrenciler ise kazayı yara almadan atlattı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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