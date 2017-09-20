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Sivas'ta narkotik operasyonlarında 2 tutuklama

SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta polis ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik son bir haftada düzenlediği operasyonlarda toplam 20 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 2'si tutuklandı

20 Eylül 2017 19:20

SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta polis ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik son bir haftada düzenlediği operasyonlarda toplam 20 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 2\'si tutuklandı.
Sivas Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, kent genelinde sokak satıcılarına yönelik olarak son bir haftada yapılan çalışmalarda toplam 20 şüpheli yakalandı. Bu kişilerle birlikte 2 bin 87 kök Hint keneviri, 4.5 kilo kurutulmuş kenevir, 5.43 gram esrar, 6 ecstasy, 33 bin 130 paket kaçak sigara ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden 5\'i savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 15 kişiden 2\'si tutuklandı. Diğerleri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
 

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