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SİVAS'TA KKKA ŞÜPHESİ SİVAS (A.A)

03 Ağustos 2010 23:31

-SİVAS'TA KKKA ŞÜPHESİ SİVAS (A.A) - 03.08.2010 - Sivas'ın Doğanşar ilçesinde 17 yaşındaki bir kız, evlerinde ölü bulundu. Arife K. (17), sabah saatlerinde ailesi tarafından evlerinde ölü bulundu. Genç kızın cesedi, Cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopside, genç kızın cesedinden numuneler alındı. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığına yakalanarak yaşamını yitirdiğinden şüphelenilen genç kızın, bir süre önce üzerinde bulduğu keneyi koparıp attığı belirtildi. Genç kızın kesin ölüm nedeninin numunelerin incelenmesinin ardından netleşeceği bildirildi. 10-15 gün önce üzerinde bulduğu keneyi koparttığı ifade edilen Arife K'nın, bu durumu ailesinden sadece ablasına söylediği, bir süre sonra rahatsızlanan genç kızın Doğanşar İlçe Hastanesi'ne gittiği öğrenildi. Hastanedeki tedavisinde kan değerleri yüksek çıkan genç kızın, doktorlara keneden bahsetmediği, sadece rahatsız ve halsiz olduğunu ilettiği, tedavisinin ardından da ilaçlarını alarak eve geldiği belirtildi. Otopsi işlemleri tamamlanan Arife K'nın, yarın Doğanşar'da toprağa verileceği bildirildi. Genç kızın ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

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