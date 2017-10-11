Sivas'ta kent meydanına bırakılan sefer tasları panik yarattı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)-SİVAS\'ta kent meydanına bırakılan 2 sefer tası paniğe neden oldu. Bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılan sefer tasları boş çıktı.

Kent meydanında bugün saat 16.00 sıralarında, özel halk otobüsleri durağına yan yana bırakılan 2 sefer tası paniğe neden oldu. Üçlü sefer taslarını görüp şüphelenenler, polise haber verdi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Atatürk Caddesi ve İnönü Bulvarı trafiğe kapatılarak kent meydanına giriş çıkışlar durduruldu. Güvenlik şeridi çeken polis ekipleri, çevredekileri de bölgeden uzaklaştırdı. Daha sonra olay yerine gelen bomba imha uzmanı, sefer taslarını fünye ile kontrollü bir şekilde patlattı. Patlamanın şiddetiyle çevredekiler panik yaşadı. Patlama anını bazı kişiler cep telefonları ile görüntüledi.

Polis ekiplerince incelenen sefer tasları boş çıktı. Meydana ulaşım normale döndü.



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