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Spor

Sivas'ta kale emin ellerde

16 maçta kalesinde 12 gol gören Sivasspor’un kalecileri Petkoviç ve Akın, güven veren bir performans sergiledi.

28 Aralık 2008 02:00


16 maçta kalesinde 12 gol gören Sivasspor’un kalecileri Petkoviç ve Akın, güven veren bir performans sergiledi. Petkoviç 10, Akın ise 2 gol yedi.


Turkcell Süper Lig'de 16 maçlık bölümü 34 puanla, aynı puana sahip Trabzonspor'un averajla önünde lider olarak tamamlayan Sivasspor'da kaleciler Michael Petkoviç ve Akın Vardar, sergiledikleri performansla alkış aldı.

Ligde 16 maçlık periyotta 7 gol yiyen Kayserispor'un ardından, 12'şer golle Ankaraspor ile birlikte ligin en iyi savunma yapan 3 takımından biri olan Sivasspor'da, kaleciler Petkoviç ve Akın güven veren bir performans sergiledi.

Maç başına 0.75 gol yeme ortalamasıyla oynayan Sivasspor'da, Petkoviç ve Akın diğer takım arkadaşlarının da savunmaya yaptığı katkıyla başarılı bir grafik çizdi.

16 maçın 7'sinde kalesini gole kapatan, geriye kalan 9 maçın ise 6'sında 1'er, 3'ünde ise 2'şer gol yiyen, maçlarda kalesinde en fazla 2 gol gören Yiğidolar'da, 14 maçta kaleyi Avustralyalı kaleci Michael Petkoviç korurken, 2 karşılaşmada kalede Akın Vardar görev yaptı.

Petkoviç ve Akın ikilisi, yaptıkları kurtarışlarla takımın başarısında büyük rol oynadı.

PETKOVİÇ, RAKİPLERE 7 MAÇTA GOL İZNİ VERMEDİ

El parmağındaki sakatlığı nedeniyle 8. haftadaki Beşiktaş ve 9. haftadaki Denizlispor maçlarında takımını yalnız bırakan Petkoviç, forma giydiği 14 maçta kalesinde toplam 10 gol gördü.

Petkoviç, bu maçların 7'sinde rakip takımlara gol izni vermedi. Tecrübeli kaleci, Ankaragücü, Gaziantepspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Kocaelispor, Konyaspor, Kayserispor ve Trabzonspor maçlarında kalesini gole kapattı.

Petkoviç, takımının kazandığı Bursaspor, Fenerbahçe, Hacettepe, Gençlerbirliği maçlarında 1'er gol, yenildiği Ankaraspor ve Antalyaspor ile berabere kaldığı Eskişehirspor karşılaşmalarında ise 2'şer gol yedi.

Petkoviç'in yokluğunda kaleyi devralan Akın ise 3 puanla ayrıldıkları Denizlispor ve berabere kaldıkları Beşiktaş maçlarında 1'er gole engel olamadı.

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