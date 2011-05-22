'Sivas'ta Kadıköy'ü aratmayan manzaralar!'

T24

Erken saatlerden itibaren şehrin caddelerinde dolaşan taraftarlar, maç saati yaklaştıkça stada gelirken, kapıları saat 16.00'dan itibaren açılan tribünler yavaş yavaş dolmaya başladı.4 Eylül Stadı'nda protokol tribününün sol tarafında kalan kale arkası tribünü tamamen Fenerbahçeli taraftarlara verilirken, diğer kale arkası tribün biletleri taraftar gözetmeksizin satıldı. Bu tribün biletlerinin de çoğunluğunun Fenerbahçeliler tarafından alındığı biliniyor.Bunun yanında şeref tribünde kombine biletlilerin haricindeki bölümlere de Fenerbahçeli taraftarların girdiği görülürken, maraton tribününde sadece Sivassporlu taraftarlar bulunacak.Maraton tribününe girişlerde uygulanan tedbirlerde taraftarların üzerlerinde Fenerbahçe ürünü bulunmaması da dikkat edildi.KADIKÖY'Ü ARATMADILARFenerbahçeli taraftarlar üzerlerindeki formalar ve ellerindeki bayraklarla Sivas caddelerini adeta Kadıköy'e çevirdi.İstanbul'dan ve çeşitli şehirlerden gelen binlerce Fenerbahçeli taraftar, takımlarının Sivasspor ile yapacağı şampiyonluk mücadelesi öncesi caddeleri sarı ve lacivert renklere boyadı.Fenerbahçeli çok sayıda taraftar şehirde takımın konakladığı Büyük Otel'in önünde saatlerce, takımın çıkışını bekledi.Şehir merkezinden stada ulaşılan, takımın kaldığı otelin de bulunduğu İstasyon Caddesi İnönü Bulvarı çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı.SIKI GÜVENLİK TEDBİRLERİStat çevresinde konuşlanan polis ekipleri taraftarların tribünlere girişinde geniş güvenlik tedbirleri uyguladı.Stadın etrafında iki aşamalı güvenlik noktası oluşturdu. İl Spor Güvenlik Kurulunun kararı doğrultusunda bileti olmayan seyirciler ilk güvenlik noktasından geri çevrildi.Genelde önceki maçlarda taraftarların yanlarında getirdikleri ve stada sokmalarına izin verilen çocukları bu kez tribünlere alınmadı.Polis alkollü olan veya alkollü olduğundan şüphelendiği taraftarlara alkol muayenesi yaptı.Maç öncesi şehirde dolaşan bir taraftarın üzerindeki iki takımın renklerini içeren forması dikkat çekti. Bir yarısı Sivaspor diğer yarısı da Fenerbahçe olan forma yaptıran taraftar, iki takıma olan sevgisini bu şekilde gösterdi.Araçlarıyla Sivas'ın işlek caddelerinde tur atan taraftarlar, bir yanda Fenerbahçe bir yanda da Sivasspor bayraklarını dalgalandırırken, evlerinin pencerelerine Sivasspor bayrağı asanlar sarı-lacivert bayrakları da unutmadı.