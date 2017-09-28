Sivas'ta kaçak tütün operasyonu

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 3 bin 50 paket makarona basılmış sigara ve 628 kilog kıyılmış tütün ele geçirildi.

Sivas\'ta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından tütün ve tütün mamülleri kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalar sonucu il merkezi ve Ulaş İlçesi\'nde bazı işyerlerine operasyon yapıldı. Operasyonda yapılan aramalarda 3 bin paket makorana basılmış sigara, 628 kilogram kıyılmış tütün, 12 kilo bandrolsüz nargile tütünü, 790 kutu boş makaron, 71 paket cinsel uyarıcı özelliği bulunan çikolata, enerji içeceği ve benzeri mamül ile tütün sarım makinesi motoru ele geçirildi. Konu ile ilgili 2 şüpheli kişiye 5 bin 607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu\'na Muhalefet suçu kapsamında adli işlem yapıldı. Ayrıca tütün ele geçirilen işyerlerinin sahiplerine de para cezası uygulandı.

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