Sivas'ta itirafçı FETÖ'cü askerler örgütü anlattı

SİVAS, (DHA)- SİVAS merkezli 12 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) \'Askeri Mahrem\' yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden adliyeye sevk edilen 9 kişiden 6\'sı itirafçı oldu. İtirafçı askerler, örgütün kendilerine yönelik tehdit ve baskılarını anlattı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY örgütünün \'Askeri Mahrem\' yapılanmasına yönelik 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas merkezli 12 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 16\'sı muvazzaf 1\'i meslekten ihraç edilen 17 şüpheliyi gözaltına alındı. Kente getirilerek Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 9\'u, dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olan 6 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken 3\'ü tutuklandı. 8 Şüphelinin ise işlemlerinin devam ettiği açıklandı.

Soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 6 asker örgütle ilgili bilgiler verdi. Şüphelilerden Y.U. adlı astsubay ifadesinde, 15 Temmuz gecesi nöbetçi olduğu birliğinde bağlı olduğu cemaat abisi K.\'nın kendisine telefon ederek \'Patronların dediğini yap\', \'Emirlere uy\' diye talimat verdiğini anlattı. Üstteğmen rütbesindeki A.Y. ise, kendisinden sorumlu abinin, sık sık yanına gelerek birlikteki tüm askeri personel hakkında siyasi görüşü nedir? Nelerden hoşlanır? Yaşam tarzı, cemaate bakışı nasıldır? Bize yakın mı? Uzak mı? Düşman mı? şeklinde bilgiler alıp not ettiğini itiraf etti.

\'HOCA EFENDİ BEDDUA EDER\'

Astsubay E.K. ise, ifadesinde kendisinin cemaatten ayrılmak istediğini ancak sorumlu abinin kendisini, \'Biz istesek seni okuldan bile attırırdık, senin aldığın nefesleri bile biz biliriz, bak kardeşlerin okuyor, hepsinin önünü keseriz, hiç bir baltaya sap olamazlar\' diyerek tehdit ettiğini ileri sürdü. Bir diğer itirafçı yüzbaşı rütbesindeki Ö.S. ise, sorumlu abinin \'Bak bizim her şeyden haberimiz olur, dünyanı da cennetini de kaybediyorsun, ismini açık ederiz ifşa olur, ordudan atılırsın hoca efendi sana bir beddua eder\' diye tehdit ettiğini ifade etti.

Üstteğmen A.E. ise, girmiş olduğu askeri okul sınavlarında cemaatin sınav öncesi 60 soru verdiğini bu sorulardan 20\'sinin sınavda çıktığını bu şekilde sınavı kazandığını itiraf etti.

Astsubay Y.U. ise, sorumlu abinin kendisine \'Avrasya\' adlı bir katalog gösterip \'Şunlara bak, beğen seni evlendirelim\' diye içinde birçok kadın resmi olan bir katalog gösterdiğini dile getirdi.

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