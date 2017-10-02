Sivas'ta işyeri çatısındaki yangın korkuttu

Hüsne AKKAYA/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta bir işyerinin çatısında çıkan yangın, korku ve paniğe yol açtı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, bu sabah Atatürk Caddesi\'ndeki Meydan Camii yanında bulunan Recep T.\'ye ait cep telefonu satılan işyerinin çatısında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden çıkan yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Sevk edilen Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri, müdahale ettikleri yangını diğer işyerlerine sıçramadan söndürdü. Yangın sonrası çatıda hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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