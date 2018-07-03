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Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 5 ölü, 5 yaralı (2)

YANAN OTOMOBİLDEN ÇIKAMADILAR Sivas'ın İmranlı ilçesinde çarpmanın etkisiyle alev alan LPG'li otomobildeki 1'i çocuk, 4 kişinin araç içerisinde, 1 kişinin ise ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdiği belirtildi

03 Temmuz 2018 17:53

YANAN OTOMOBİLDEN ÇIKAMADILAR
Sivas\'ın İmranlı ilçesinde çarpmanın etkisiyle alev alan LPG\'li otomobildeki 1\'i çocuk, 4 kişinin araç içerisinde, 1 kişinin ise ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdiği belirtildi. Otomobilden çıkmayı başaramayan 4 kişinin cesetlerinin çıkarılması için çalışmaların sürdüğü ifade edildi. Ölen 5 kişinin kimlik tespit çalışmalarının da devam ettiği kaydedildi.
YARALI 5 KİŞİ HASTANEDE TEDAVİYE ALINDI
Dİğer araçtan yaralı olarak çıkarılan aynı aileden Saliha, Hamza, Güldenaz ve Muhammed (12) ve Ebubekir Aydemir (8) ambulanslarla Sivas kent merkezindeki Numune ve Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı. 

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