Sivas'ta İç Anadolu Tarım ve Gıda Kongresi 

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Fakültesi tarafından düzenlenen İç Anadolu Bölgesi 3\'üncü Tarım ve Gıda Kongresi başladı.

Uluslararası katılımlı iki gün sürecek olan kongre için bir termal otelde açılış töreni gerçekleştirildi. Törene Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Ataseven, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Seyit Yıldız, Sivas Tarım Platformu Üyeleri ile yurt içi ve yurt dışından gelen çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunması ile başlayan programda açılış konuşması yapan Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Ataseven kongrenin organizasyonunda emeği geçenlere teşekkür etti. Ataseven, \"Böyle bir toplantının Sivas\'ta yapılıyor olması çok anlamlı. Zira üniversite ile bürokratların ve gönüllü organizasyonların ve Sivas\'ta tarım ve gıda ile ilgilenen insanların bir araya getirilmiş olması bu vesile ile sağlanmış oluyor ve bu arada karşılıklı olarak hem bilimsel alışverişler gerçekleştiriliyor hem de güncel sorunlar karşılıklı olarak istişare ediliyor. Bir takım organizasyonların ortak yapılıyor olması çok önemli. Ancak bu organizasyonda ortak çalışmalarda sadece tarım ve gıda ile ilgilenen birimlerin değil dolaylı da olsa bu işin içinde olan diğer disiplinlilerin de burada olmaları ve ortak çalışmalar yapmaları kanaatindeyim. Örneğin tıp fakültesinin de gıda ve tarımın olduğu bir yerde olması sağlıklı olur diye düşünüyorum. Bu muhtemelen zaman alacak zira ülkemizde bunun bir sorun olduğu kanaatindeyim. Gerek interdisipliner, gerek multidisipliner çalışmaların yeterli olmadığını düşünüyorum. Çok değerli bir çalışma, çok değerli bir organizasyon. Özellikle yurt dışından gelen misafirlere teşekkür ediyorum. Onların da bize katkılarının olacağını düşünüyorum\" dedi.

Ataseven\'in ardından Gıda Mühendisi Petek Ataman, \'Gıda Güvenliği ve Güvencesine Genel Bir Bakış\' konusunda seminer verdi. İki gün boyunca çeşitli oturumlarla devam edecek kongrede, tarımsal çalışmalarla ilgili birçok konu ele alınacak.

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