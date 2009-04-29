T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Sivas'ta fuhuş operasyonu: 20 gözaltı

29 Nisan 2009 21:26

Sivas'ta, fuhuş ve çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla 3'ü kadın 20 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren polis ekipleri, kent merkezinde belirlenen bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla 3'ü kadın 20 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılardan bazılarının küçük yaşta kızları kandırarak ilişkiye girdikleri, daha sonra bu kızları fuhşa zorladıkları ileri sürüldü.

Zanlılardan bazılarının evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda cinsel içerikli CD ele geçirildiği, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24