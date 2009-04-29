Sivas'ta fuhuş operasyonu: 20 gözaltı

Sivas'ta, fuhuş ve çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla 3'ü kadın 20 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren polis ekipleri, kent merkezinde belirlenen bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda, çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla 3'ü kadın 20 kişi yakalandı.



Gözaltına alınan zanlılardan bazılarının küçük yaşta kızları kandırarak ilişkiye girdikleri, daha sonra bu kızları fuhşa zorladıkları ileri sürüldü.



Zanlılardan bazılarının evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda cinsel içerikli CD ele geçirildiği, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.



