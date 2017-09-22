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Sivas'ta FETÖ'den 6 tutuklama

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları iddia edilen 6 kişi tutuklandı

22 Eylül 2017 02:11

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\' kullandıkları iddia edilen 6 kişi tutuklandı.
Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock\'u kullandıkları öne sürülen şüphelilere yönelik Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock\'u kullandıkları öne sürülen 20 kişiye yönelik 14 Eylül\'de Sivas il merkezi, Şarkışla, Gemerek, Altınyayla, Kangal, Yıldızeli, Zara ve Koyulhisar ilçeleri ile İstanbul, Kayseri ve Eskişehir\'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 13 şüpheliden sorguları tamamlanan 6\'sı daha Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyon kapsamında daha önce adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 3\'ü tutuklanırken, 4\'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Firari 7 şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.

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